Украина готова предоплатить российский газ в ноябре, но только при холодах

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» готова провести предоплату за новые поставки российского газа в Украину к концу ноября, сказал журналистам глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Однако, по словам Коболева, ключевым условием организации новых поставок и осуществления предоплаты за них станет лишь возможное ухудшения погодных условий и необходимость закупки дополнительного топлива для прохождения начавшегося отопительного сезона.

«Мы планируем, рассматриваем возможность до конца месяца, возможно, если мы увидим, что температурные режимы требуют, перевести «Газпрому» аванс за газ», - сказал Коболев.

«Мы можем, по согласию сторон, переводить какую угодно часть этого счета. Нам выставляют максимальный счет, а мы имеем право купить столько, сколько нам нужно, и тогда, когда нам нужно», - добавил глава «Нафтогаза».

Ранее министр энергетики Украины Юрий Продан отмечал, что Украина готова закупить у России до конца года порядка 1,5 млрд кубометров газа на условиях, озвученных в протоколе, подписанном в конце октября текущего года в Брюсселе в формате Украина – Россия – ЕС.

Читайте такжеСуд сможет принять решение о цене российского газа для Украины лишь через годКак сообщал УНИАН, Украина перестала получать российский газ с середины июня текущего года из-за неопределенности условий поставки, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов за топливо. В результате достигнутых в конце октября договоренностей и согласно подписанному в Брюсселе протоколу Украина сможет возобновить поставки российского газа с любой даты и в любых объемах при условии погашения долга общим объемом 3,1 млрд долл., из которых 1,45 млрд долл. Украина уже погасила, и по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года. Ранее используемый «Газпромом» принцип «бери или плати» не применяется. Цена российского газа для Украины в первом квартале 2015 года - 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставки российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском весной текущего года.