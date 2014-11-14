Украина ждет от «Газпрома» $70 млн за транзит газа в октябре

Украина ждет от российского газового монополиста «Газпрома» оплаты услуг транзита российского газа по украинской территории в октябре объемом 70 млн долл., сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Диденко.

«За сентябрь они заплатили 68 млн долл. За октябрь ждем 70 млн долл.», - сказал Диденко.

При этом он не уточнил конечные сроки оплаты за услуги транзита, сославшись на коммерческую тайну.

Читайте такжеУкраина готова предоплатить российский газ в ноябре, но только при холодах

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» вернул «Газпрому» часть платежа за транзит российского газа по территории Украины в сентябре-октябре текущего года, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нафтогаза». В то же время, пресс-служба «Нафтогаза» не уточнила сумму, перечисленную российской компании.

По информации госкомпании, стоимость предоставленных транзитных услуг "Нафтогаз" рассчитывал, исходя из цены природного газа в 268,5 долл./тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" выставил "Газпрому" счет за транзит природного газа в сентябре в размере 64 млн долл., в октябре - 88 млн долл. Счет за сентябрь должен был быть оплачен 20 октября, за октябрь – до 20 ноября.

"Газпром" 7 ноября заплатил "Нафтогазу" за услуги по транзиту газа. Немногим позже "Нафтогаз" подтвердил получение платежа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.