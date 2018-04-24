«Укрэнерго» выступила с предложением, касающимся введения стимулирующего тарифообразования

В компании считают, что ставка на новые активы должна быть выше рыночной стоимости кредитов в гривне, а ставка на старые активы должна лишь покрывать инвестиции в их ремонт и обновление.

Госкомпания-оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго» предлагает использовать разный подход для определения ставок доходности на новую и старую базу активов в условиях внедрения стимулирующего тарифообразования; при этом ставка на новые активы должна превышать рыночную стоимость капитала, а при оценке старой базы активов необходимо учитывать лишь расходы на ее ремонт и поддержание (амортизацию).

Такую позицию во время круглого стола высказал глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«По нашему мнению, ставка в 12,5% как на старую, так и на новую базу активов – это неправильно. Для новосозданных активов ставка доходности должна превышать стоимость привлечения капитала на рынке… Эта ставка должна быть однозначно выше, и она должна быть динамична, привязана к макроэкономическим показателям, например, к учетной ставке НБУ», - сказал Ковальчук, добавив, что только когда ставка доходности будет превышать кредитные ставки (в гривнях), у энергокомпаний появится шанс привлечь кредитный ресурс, а у инвесторов – появится интерес вкладывать деньги в создание новых активов, новых сетей.

«Что касается старой базы активов, я бы считал целесообразным добавлять в базу активов исключительно амортизацию и на значение амортизации давать ту же ставку доходности, которая дается на новые активы», - добавил глава «Укрэнерго».

По его словам, такой подход позволит привлекать кредитные средства, а также использовать амортизацию как источник для обновления старой базы активов.

Справка УНИАН. Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и др.), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.

Согласно методике, принятой Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ставка доходности на старые и новые активы определена на одном уровне – 12,5%.

В конце января 2018 года правительство призвало Накомиссию пересмотреть принятую методику, поскольку установленные НКРЭКУ одинаковые ставки доходности и на старую, и на новую, базу активов приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности, что непосредственно отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги.