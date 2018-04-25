В Минэнергоугля рассказали об угрозах в случае неутверждения инвестпрограмм облэнерго

Регулятор НКРЭКУ действительно не рассмотрел инвестиционные программы облэнерго.

Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг Украины в теченеи 4-х месяцев с начала года не может согласовать программы облэнерго по инвестициям на 2018 год. Облэнерго теряют время по обновлению оборудования, сетей и подстанций. 2018 год будет провальным по выполнению инвестиционных программ энергокомпаний, что приведёт, безусловно, к ухудшению работы надёжности сети для потребителей. Такое мнение высказала Генеральный Директор директората развития энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец.

«Пока НКРЭКУ не утверждена ни одна инвестпрограмма, мы в министерстве трижды переподписывали энергетикам программы в прошлом году, а НКРЭКУ так и не было принято ни одного решения. То есть, программы, которые работают по нынешней методологии «затраты+», те ограниченные средства, которые на сегодня согласованы с министерством, уже отработаны компаниями, но не принято решение о том, что они утверждены и компании имеют право их реализовывать» - отметила Бусловец. Эксперт подчеркнула, что такая ситуация сложилась в отрасли впервые.

По словам директора Департамент планирования и мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и по вопросам банкротства Фонда госимущества Украины Виталия Денисенко, регулятор НКРЭКУ действительно не рассмотрел инвестиционные программы облэнерго. «По имеющейся информации, облэнерго выполнили все требования, которые ввел регулятор, все его пожелания и акценты были учтены, но программы компаний физически не рассмотрены. Они все лежат в НКРЕКУ, не утверждены и пока сроков, когда это может быть сделано, тоже нет. Пока программы не будут должным образом рассмотрены, то не будет соответствующих замечаний, которые можно исправить. Сейчас фактически для облэнерго ситуация выглядит таким образом, что все разработано и представлено регулятору, а регулятор не дает обратной связи. В свою очередь, это препятствует осуществлять инвестирование в ремонт и восстановление электросетей», - отметил Виталий Денисенко.

Также, по словам Ольги Буславец, по оценкам Минэнергоугля, на 2016-2020 годы запланировано компаниями инвестиций в оборудование на уровне 68,4 млрд.грн.«Каждый год необходимо вкладывать в сети не менее 14 млрд. грн., а сейчас у нас 3 млрд.грн. в год. В прошлые годы не были выполнены даже те сокращенные инвестпрограммы, что были запланированы. Министерство за то, чтобы реформа прошла в полном объеме, чтобы прошла модернизация сетей», - отметила Ольга Буславец.

По статистическим данным Минэнергоугля показатели надежности и качества электроснабжения с каждым годом критически падают. В 2017 году перерывы в электроснабжении потребителей достигали 728 минут, тогда как в Европе эта цифра составляет 104 минуты в год на одного потребителя.