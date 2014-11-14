Нацбанк вчера предоставил банкам 1,3 млрд гривень рефинансирования

Согласно сообщению, НБУ предоставил рефинансирование четырем банкам на 1,305 млрд грн сроком на 1 день под 17,5% годовых.

Также регулятор продал депозитные сертификаты на 6,384 млрд грн 15 банкам под 7,5% годовых на один день, на 340 млн грн 2 банкам на 7 дней под 9,5% годовых, на 340 млн грн 3 банкам на 14 дней под 10% годовых, на 100 млн грн одному банку на 29 дней под 10,5% годовых.

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Объем межбанковского кредитного рынка по сравнению с предыдущим торговым днем снизился до 6,151 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 14,1%, в т.ч. по кредитам овернайт – 13,9% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 12 ноября предоставил банкам рефинансирование на 2,823 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 8,035 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 6,884 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка – 14,8%, в т.ч. по кредитам овернайт – 14,0% годовых.