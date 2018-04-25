Вовк обжаловал в суде недопуск к новому конкурсу на должность члена Нацкомиссии по тарифам

Соответствующий иск Вовка был зарегистрирован 24 апреля.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк обжаловал в Окружном административном суде Киева решение Конкурсной комиссии по отбору новых членов регулятора о его недопуске к участию в этом конкурсе.

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Об этом сообщается на сайте «Судебная власть Украины».

Согласно сообщению, соответствующий иск был зарегистрирован 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2018 года Конкурсная комиссия не допустила Вовка к участию в конкурсе. Согласно информации, предоставленной комиссии самим Вовком, конкурсант имеет всего лишь 2,8 года стажа в сфере энергетики (закон требует минимум 5 лет). Это время он работал в должности главы НКРЭКУ.

Согласно плану ротации членов НКРЭКУ, срок полномочий Вовка истекает в мае этого года.

Справка УНИАН. Дмитрий Вовк (1989 года рождения) был назначен на должность вр. и. о. главы НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До назначения на эту должность у него не было опыта работы в сфере энергетики. В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала бизнес-сделки президента Петра Порошенко. С марта 2013 года по декабрь 2014 года Вовк работал в Москве – в корпорации Roshen, которая также принадлежит президенту.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула «Роттердам+», а также реализован план повышения тарифов на электроэнергию для населения. Кроме того, комиссия пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введении стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%. Ставка на старые активы была раскритикована рядом экспертов.