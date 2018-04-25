"Нафтогаз" в 2017 году почти догнал "Газпром" по прибыли

Прибыль "Нафтогаза" увеличился на 48% - с 26,5 миллиарда в 2016 году до 39,4 миллиарда в 2017 году.

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2017 года получил чистую прибыль в размере 39,33 миллиарда гривень, что по текущему курсу равняется 1,5 миллиардам долларов.

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Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источники.

Прибыль "Нафтогаза" увеличилась на 48% - с 26,5 миллиарда в 2016 году до 39,4 миллиарда в 2017 году. Финансовые результаты подтверждены аудитором, который проверял отчетность "Нафтогаз" как отдельного юридического лица (группы компаний).

На выплату дивидендов по итогам 2017 года правительство планирует направить 30% прибыли или 11,8 миллиарда гривень. 45% прибыли или 17,7 миллиарда гривень планируется оставить нераспределенными, 20% или 7,9 миллиарда гривень планируется направить на развитие и 1,97 миллиарда гривень (5%) - в резервный капитал.

Прибыль "Нафтогаза" по итогам 2017 года почти сравнялась с прибылью российского монополиста компании "Газпром", который отчитался о прибыли в 100,3 миллиарда рублей, что по текущему курсу равняется 1,63 миллиарда долларов.