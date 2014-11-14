Международное энергетическое агентство ожидает снижения цен на нефть и в 2015 году

В ежемесячном отчете IEA предсказало дальнейшее снижение цен в 2015 году. Мировые цены на нефть упали на 30 процентов с июня до четырехлетнего минимума, сообщает Reuters.

"Несмотря на мнение, что высокая себестоимость добычи нефти из нетрадиционных источников удержит цену Brent в диапазоне $80-90 за баррель, соотношение спроса и предложения говорит о том, что цены продолжат снижаться. Давление на цены может усилиться в первом полугодии 2015 года", - говорится в отчете.

IEA сохранило прогноз роста мирового потребления нефти в 2015 году на уровне 1,13 миллиона баррелей в сутки по сравнению с пятилетним минимумом 680.000 баррелей в сутки в этом году, рассчитывая на улучшение макроэкономической ситуации. Агентство снизило прогноз спроса на нефть ОПЕК в будущем году на 100.000 баррелей в сутки по сравнению с октябрьским отчетом до 29,2 миллиона баррелей в сутки.

Читайте такжеНа рынке нефти наблюдается повышенная нестабильность"От ОПЕК все чаще требуют снижения добычи, но на момент написания этого отчета не видно единого мнения о формальном сокращении производства на совещании в Вене в этом месяце", - говорится в отчете.

ОПЕК снизила добычу в октябре, но она по-прежнему превышает установленное картелем ограничение в 30 миллионов баррелей в сутки.