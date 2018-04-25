«Нафтогаз» опровергает информацию о возобновлении поставок газа из России

В компании заявили, что не будут оплачивать «Газпрому» не заказанные объемы газа.

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что Украина возобновила импорт газа из РФ и заявляет, что не получает российское голубое топливо от «Газпрома». Об этом заявили в пресс-службе.

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«Нафтогаз» не получает газа от «Газпрома». «Нафтогаз» не будет платить за любые не заказанные объемы газа, которые, возможно, поставляются на неподконтрольные территории», - говорится в заявлении пресс-службы «Нафтогаза».

Такое заявление было опубликовано в ответ появившуюся в СМИ информацию о том, что с сегодняшнего дня Украина возобновила закупку газа у России в режиме 21 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, Украина прекратила закупать газ у России в ноябре 2015 года. По данным «Укртрансгаза», наша страна не импортирует газ из РФ уже 2 года и 150 суток.

Также «Нафтогаз» выиграл два иска против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. По решению суда, российская компания осталась должна украинской стороне 2,56 млрд долл. «Газпром» пока не выплатил эти деньги, за каждый день неуплаты ему начисляется пеня в размере 500 тыс. долл.

Ранее Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что «Газпром» должен уважать свои обязательства в рамках решения Стокгольмского арбитража. Также президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае неуплаты долга российской компанией «Нафтогаз» должен добиваться ареста зарубежных активов «Газпрома».