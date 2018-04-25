Кабмин сменил первого заместителя министра энергетики

Правительство также приняло решение назначить на должность первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Татьяну Максимец.

Кабинет министров освободил от должности первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Галину Карп.

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Об этом УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко со ссылкой на принятое решение на заседании правительства в среду.

По его словам, правительство также приняло решение назначить на эту должность Татьяну Максимец.

По данным Минэнергоугля, Максимец работала директором департамента правового обеспечения министерства.

Как сообщал УНИАН, Галина Карп - экс-депутат Ивано-Франковского областного совета от фракции "Блок Петра Порошенко» была назначена на должность первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности в июле 2016 года.