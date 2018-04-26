Заповедный Чернобыль: вместо человека – легенды о чупакабре, «черные» волки и лошади из Монголии

С момента Чернобыльской катастрофы, вызванной разрушением четвертого реактора атомной станции и радиоактивным заражением огромных территорий нашей страны, прошло уже тридцать два года. Большой срок для человека, но сущее мгновение в развитии экосистемы. Вынужденный исход людей из Чернобыльской зоны отчуждения стал стимулом для развития растительного и животного мира. В Зоне увеличивается количество ранее редких животных, включая хищников, и начали появляться новые виды. Многие из них занесены в Красную книгу Украины.

Дикая природа не хочет признавать установленных человеком границ и правил, начиная вмешиваться в жизнь ближайших к Зоне населенных пунктов. Это взаимодействие человека и ощутившей новую силу природы – многообразно. Порой непрошенные гости заходят на населенную людьми территорию по ночам, порождая страхи местных жителей. Со временем, истории о контактах с непрошенными гостями приобретают формы легенд о таинственных и жутких чернобыльских чупакабрах и прочих, рожденных союзом совсем немирного атома и фауны, мутантов.

УНИАН решил разобраться, действительно ли чернобыльский атом породил новые виды живых существ, а также о том, как изменилось биоразнообразие Зоны отчуждения за три десятка лет отсутствия здесь человека.

Новые хозяева - черные волки

По словам жителей, проживающих на севере Житомирской области, в прилегающих к Зоне районах, с недавних пор у их сел стали появляться стаи крупных волков черной масти, которые не боятся человека и наводят страх.

Новые хозяева Зоны отчуждения иногда нападают на домашних животных, а особенный интерес для них представляют собаки. «Черные волки» (так их прозвали из-за цвета шерсти), возможно, являются гибридами дикого волка и собаки, поэтому они не боятся человека и имеют крупный размер.

Местные жители утверждают, что «черные волки» в своих набегах за пределы Зоны отчуждения применяют изощренную тактику: съедают конкурентов - самцов домашних собак, а с самками спариваются, чтобы оставить новое гибридное потомство. Такие «визиты» незваных гостей пугают население, поскольку если «чернобыльские монстры» смогли напасть на большого пса, то что им стоит напасть, например, на возвращающегося домой подвыпившего человека или, не дай Бог, на заигравшегося ребенка?

Можно также представить реакцию сельского жителя при виде истерзанной неизвестным кровожадным существом домашней скотины или любимого пса. Чем больше крови – тем больше страха, который, к слову, рождает и мысли о происках нечистой силы.

В Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства подтвердили информацию о том, что в Зоне отчуждения и окрестных лесах Полесья развелось много волков, которым намного легче вытащить из будки несчастного Бобика или Шарика, чем попробовать сразиться с яростным вепрем или догнать быстроногого зайца.

«В этом году волки забегали в село Обиходы Коростенского района. Такая ситуация случается каждый год в результате того, что волков становится очень много. Это, конечно, никакой не мутировавший, а обычный волк, и для него собака - это прекрасный корм, своего рода деликатес», - рассказал УНИАН один из сотрудников лесного хозяйства, добавив, что численность волков значительно выросла в последнее время из-за прекращения на них охоты.

Комментируя информацию о волчьих набегах, начальник отдела научных исследований и международного сотрудничества Киевского зоопарка, кандидат биологических наук Марина Шквыря также отмечает, что ночные набеги в полесские села делают никакие не чупакабры, а обычные волки, поскольку гибриды волка и собаки встречаются довольно редко.

«Гибриды между волком и собакой – крайне редкое явление. Потому, что есть поведенческие барьеры, кроме того, собака – это кормовой ресурс для волка. Они их съедают», - отметила ученый, добавив, что в рационе волков из Зоны ЧАЭС домашние животные на самом деле занимают незначительную долю рациона.

«Черный цвет (шерсти чернобыльских волков, – УНИАН) может встречаться, но очень редко. Это явление никак не привязано к территории», - добавила зоолог.

По ее словам, не нужно воспринимать Зону отчуждения как какой-то центр скопления диких животных, включая хищников, отправляющихся несметными ордами на разорение близлежащих территорий.

«Число волков в Зоне отчуждения с годами практически не изменилось. Оно не может быть больше порогового значения, поскольку территория все-таки ограничена – это около трех тысяч квадратных километров. Для волка это не такая уж огромная территория, по факту, нам известно о восьми стаях плюс какое-то количество одиночных волков», - сообщила ученый, добавив, что на сегодня в Зоне, по подсчетам зоологов, живет около шести десятков волков. Общая же популяция волков в Украине, по оценкам специалистов, составляет порядка двух тысяч.

По словам руководителя отдела флоры и фауны Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Дениса Вишневского, волки действительно могут заходить в населенные пункты в случае неграмотного их отстрела охотниками. «Ранее, когда охотились на волков для защиты поголовья домашнего скота, выбивали всю стаю. Сегодня так: поехали и абы кого подстрелили. Получается, что у стаи уже не семь-десять особей, а всего четыре. Вчетвером завалить лося уже сложно, а есть надо, поэтому пойдем и съедим собаку у бабы Гали», - говорит Вишневский.

По его словам, еще одной причиной агрессивности чернобыльских волков может быть то, что неопытные охотники иной раз отстреливают опытных вожаков стаи, которые, в отличие от молодых особей, пытаются обходить человека стороной.

Жителям, чьи дома находятся в непосредственной близости от лесов Зоны отчуждения, Вишневский порекомендовал стоить добротные заборы и заботиться об освещении улиц.

Гости из монгольских степей

Произошедшие за последние три десятка лет изменения в Чернобыльской зоне изменили жизнь не только волков, но и многих других животных. Отсутствие человека стало ключевым фактором изменений в биоразнообразии. Прекращение хозяйственной деятельности и полное отселение людей привели к тому, что в Зоне практически исчезли виды животных, чье существование непосредственно связано с человеком - воробьи, мыши, голуби, но зато растет видовое разнообразие, включая появление тех диких животных, которые занесены в Красную книгу Украины.

«Рысь, черный аист, лось, который только недавно был занесен в Красную книгу и который хорошо себя чувствует в Зоне отчуждения. Также стоит упомянуть многих летучих мышей, птиц, таких как орлан-белохвост, филин, кулик-сорока», - говорит Марина Шквыря.

Зоологи также обращают внимание на освоение Зоны популяциями таких редких для Украины животных, как зубры, олени, а, с недавнего времени, даже медведя.

«Зубры были искусственно завезены в белорусскую часть Зоны отчуждения. Они там себя хорошо чувствуют и размножаются. Там несколько стад. Иногда к нам заходят отдельные особи, но это - не наши. У нас были попытки заселить зубров, но они не увенчались успехом. Пока единственный успешный проект по интродукции вида – это лошадь Пржевальского», - добавила Шквыря.

По ее словам, не характерный для фауны Украины вид - лошадь Пржевальского – родом из степей Монголии. Сначала эта лошадь была завезена в заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области, а потом, в 1988 году, ее заселили в Зону, где сегодня монгольские лошадки прекрасно себя чувствуют.

«Лошадь Пржевальского – это смелый эксперимент, сейчас в Зоне отчуждения живут около семи десятков особей этого вида. Некоторые лошади перешли в белорусскую часть Зоны», - подтверждает Вишневский.

Он отмечает, что таким животным как зубр или лошадь Пржевальского даже хищники не страшны, поскольку это довольно крупные стадные животные, на которых не так просто напасть. Более того, лошади Пржевальского, когда стаду угрожает хищник, используют хитрую тактику: выстраиваются в одну плотную шеренгу и бегут единым фронтом на неприятеля. По словам Вишневского, их строй напоминает фалангу древних римлян, первые ряды которой состоят из взрослых крупных особей, защищающих собой неопытный молодняк.

Зоологи также фиксируют в Зоне отчуждения увеличение количества особей рыси. Эти красивые большие кошки порой выходят из глухих лесов. Несколько рысей были замечены у периметра Чернобыльской атомной станции и в покинутом человеком и разрушающемся городе Припять.

Зона дала новое дыхание и обитателям многих полесских рек и водоемов, рыбалка в которых строго запрещена уже три десятка лет. «В реках и пруде-охладителе есть очень крупные сомы и щуки. Они такие крупные не от радиации, а потому, что там нет лова. У рыбы есть шанс прожить дольше и вырасти больше. Она растет пока живет», - отметила Шквыря.

Рыбы альбиносы и природные накопители радиации

Для того, чтобы своими глазами увидеть зубра и полутораметрового сома, корреспондент УНИАН вместе с группой отечественных и зарубежных журналистов за несколько дней до очередной чернобыльской годовщины посетил Зону отчуждения и промышленную площадку Чернобыльской АЭС.

К сожалению, у шумной группы репортеров не было шансов увидеть ни черного волка, ни боевой фаланги лошадей Пржевальского, но появилась возможность воочию убедиться, как дикая природа вытесняет цивилизацию и меняет привычный ландшафт. К примеру, заброшенные здания бывших колхозов, в которых иногда останавливаются на ночлег или чтобы укрыться от непогоды те же лошади Пржевальского. По словам зоологов, на территории многих брошенных усадьб часто можно встретить зайца, который кормится молодыми деревьями, а также - временами - волков, которые приходят сюда поохотиться.

Посетители не могли не задать руководителю отдела флоры и фауны Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Вишневскому вопрос о влиянии радиации на животный и растительный мир, а также о том, встречаются ли в Зоне отчуждения жуткие мутанты.

«Это миф. Животное с повреждениями генетического аппарата долго не проживет в условиях дикой среды, это ведь не лаборатория», - сказал Вишневский, добавив, что единственный случай – это появление рыб с изменениями черепа и рыб альбиносов, одиночные экземпляры которых были выловлены в пруде-охладителе АЭС.

Он также отметил, что Зону населяют вполне обычные для Полесья животные, которые смогли увеличить свою численность благодаря отсутствию человека.

Рассказывая о влиянии радиации на растительный и животный мир, ученый обратил внимание на грибы, которые массово растут как в Зоне, так и в прилегающих территориях. «Грибы просто фантастически накапливают радиацию. Они – самый грязный элемент лесного биоценоза», - отметил Вишневский и настоятельно рекомендовал не собирать грибы на севере Киевской и Житомирской областей.

Зоолог Марина Шквыря обратила внимание на то, что грибы входят в рацион питания дикого кабана. А браконьер, который из жадности или по глупости убил кабана, а потом приготовил и съел его мясо – подвергает свое здоровье серьезной опасности.

«Накопление радионуклидов в тканях живых организмов идет по цепочке. Кабан съел корни растений или грибы, которые содержали высокий уровень радиации, потом кабана съел человек и, конечно же, последний получает прекрасную дозу», - сказала зоолог.

К тому же, охота в Зоне абсолютно незаконна. Во-первых, потому, что это браконьерство, а, во-вторых, это еще и перемещение радиоактивных материалов (например, туши кабана) за пределы зоны отчуждения, что является уголовным преступлением.

По ее словам, именно варварское (и опасное для здоровья) браконьерство оказывает куда большее негативное влияния на популяции в Зоне отчуждения птиц и крупных млекопитающих, чем радиоактивное излучение от разрушенного 26 апреля 1986 года реактора ЧАЭС.

С этим тезисом согласны и инженеры Чернобыльской атомной станции, живущие в постоянном контакте с возрождающимся природным миром Зоны.

«Мы здесь работаем давно и наблюдаем, как бурно развивается живность, как появляются виды, занесенные в Красную книгу. Уже даже появился медведь, которого здесь не видели с 1936 года. Поэтому можно сказать, что самую большую угрозу для животных и всей природы представляет человек», - заявил журналистам и.о. генерального директора ЧАЭС Валерий Сейда.

Под защитой государства

Для того, чтобы сохранить более четырех сотен видов позвоночных животных, более двух тысяч видов растений и около пятидесяти краснокнижных видов, в марте 2017 года на территории Зоны отчуждения Украина создала Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

«Мы бы хотели сейчас рассматривать эту территорию не как зону ликвидации последствий аварии, а как территорию возрождения животного и растительного мира. Именно с этой целью и был создан заповедник», - сказал журналистам директор заповедника Тарас Мельничук.

По его словам, на сегодня в заповеднике работают 35 человек, но в будущем штат планируется расширить до около шести сотен сотрудников. Так много специалистов потребуется для охраны заповедной территории и дальнейшего изучения флоры и фауны.

«Мы обеспечили финансирование заповедника и с этого года уже приступили к плановой организации территории и разработке его землеустройства. С прошлой недели совместные подразделения полиции и Государственной экологической инспекции начали патрулировать периметр заповедника», - отметил глава Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Виталий Петрук.

По его словам, одной из задач охраны заповедника и зоны отчуждения является сокращение рисков лесных пожаров, которые наносят растительному и животному миру Зоны значительный ущерб. Для этого в лесах проводятся санитарные рубки, делаются дороги, по которым в лесную чащу могут попасть пожарные машины. Хотя, зачастую, большинство пожаров начинается за пределами Зоны отчуждения, там, где было присутствие человека.

«В пожаре 2015 года сгорело шестнадцать гектаров леса – это очень много. Это ужасная картина. Когда я пролетал на вертолете, видел бескрайнее поле сгоревшего леса, по сути - одни спички», - сетует Петрук.

Чернобыльский заповедник занимает две третьих территории Зоны отчуждения - площадь более 220 тыс гектаров. Остальная часть Зоны - это территория специального промышленного использования, на которой расположена выводимая из эксплуатации атомная станция и инфраструктура по обращению с радиоактивными отходами.

Вследствие ужасной техногенной катастрофы, крупный участок украинского Полесья получил наивысший природоохранный статус. Появилась реальная возможность обеспечить условия для расцвета жизни в том месте, которое, казалось, было обречено стать радиоактивной пустыней. На фоне того вреда, который принес Чернобыль, Украине важно не упустить шанс и помочь природе. Наполненная жизнью Зона отчуждения может стать фишкой новой Украины и источником новых постиндустриальных легенд. В том числе, о чернобыльском черном волке и умной чернобыльской лошадке. Новые поколения скажут нам за это только спасибо.

Дмитрий Сидоров