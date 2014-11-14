Кабмин решил продать «Центрэнерго», Одесскую и Херсонскую ТЭЦ

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 7 ноября, опубликованном на сайте Кабмина 14 ноября.

Согласно документу, 68,3% акций «Центрэнерго» будет продано до 31 марта 2015 года на открытом приватизационном конкурсе, еще 10% акций правительство намерено реализовать с 20 ноября 2014 года до 31 января 2015 года на биржевых торгах.

94,99% акций Одесской ТЭЦ правительство рассчитывает продать до 30 июня 2015 года на приватизационном конкурсе, остальные 5% - до 31 мая 2015 года на биржевых торгах. Аналогично Кабмин рассчитывает продать и 99,83% акций Херсонской ТЭЦ.

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Ранее УНИАН сообщал, что «Центрэнерго» загрузят полностью импортным топливом.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет государство, остальные 21,71% акций компании были ранее приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

Одесская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой центральную часть Одессы. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины владеет 99,99% акций.

Херсонская ТЭЦ, установленной электрической мощностью 80 МВт и тепловой - 737,7 Гкалл/ч, была спроектирована и построена для обеспечения промышленных и коммунально-бытовых потребителей Херсона тепловой и электрической энергией. Также полностью находится во владении Минэнергоугля.