Украина в марте из-за аномально холодной погоды увеличила потребление газа в 1,5 раза

По сравнению с февралем 2018 года потребление газа в марте увеличилось на 2,4%.

Украина в марте 2018 года увеличила потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 51,8% - до 4,831 млрд куб. м, сообщает Государственная служба статистики.

Читайте также«Нафтогаз» опровергает информацию о возобновлении поставок газа из России

Согласно сообщению, по сравнению с февралем 2018 года потребление газа в марте увеличилось на 2,4%.

«Такой значительный рост потребления газа в первом месяце весны связан с тем, что этот март был аномально холодным. Низкие температуры стали также причиной ситуативного роста цен на оптовом рынке газа (как на украинском, так и на европейском). В определённые дни цена поднималась до 10-12 тысяч гривен за тысячу кубометров», - прокомментировал данные статистики руководитель консалтинговой компании на рынках энергоносителей Exploration and Production Геннадий Кобаль.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укртрансгаза», Украина в 2017 году снизила потребление газа на 6,3% - до 28,4 млрд куб. м.