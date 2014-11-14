Украина в 2014 году все-таки купит у России 3,1 млн тонн угля

О желании импортировать уголь из России заявили две крупнейшие энергогенерирующие компании Украины, которые потребляют более 80% данного вида топлива.

В частности, по данным госкомпании «Центрэнерго», выполняя распоряжение правительства по диверсификации источников поставок энергетического угля, ею были заключены договоры до конца 2014 года на поставку энергетического угля из России марки «А» и «П» в объеме 509 тыс. тонн по 80 долл. за тонну.

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Также крупнейшая частная энергогенерирующая компания ДТЭК, подконтрольная донецкому бизнесмену Ринату Ахметову, сообщила, что в 2014 году импортирует из РФ 2,6 млн тонн угля.

«В целом около 1,3 млн тонн мы уже привезли. До конца года примерно такой же объем должны будем привезти. У нас нет другого выхода», - сказал журналистам генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Кроме России, поставщиком дефицитной марки угля является Южно-Африканская Республика. Весь африканский уголь закупает госкомпания «Центрэнерго».

По ее данным, с учетом расходов на погрузку-разгрузку судна, транспортировку и других расходов, стоимость угля из ЮАР составляет 110-112 долларов за тонну.

Ранее УНИАН сообщал, что выступая на заседании правительства, Яценюк обратил внимание на то, что Украина оказалась в ситуации, когда импорт угля из ЮАР по рыночной цене оказался невозможным из-за проводимых проверок по ранее заключенным контрактам с поставщиками угля, а уголь из Австралии и США является неприемлемым по ценовому показателю, и в этих условиях Украина вынуждена закупать уголь у России.

Премьер попросил СБУ разобраться, "кто стоит за переделом угольного рынка", так как это вопрос национальной безопасности.

В то же время, глава Минэнергоугля заявил, что «есть угроза того, что мы не сможем пройти осенне-зимний период». «Будет два выхода: либо мы покупаем уголь в России, либо будем вынуждены покупать его с территорий, которые контролируются пророссийскими террористическими группировками», - заявил Продан.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начала импорт энергетического угля для обеспечения потребностей тепловых электростанций. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

По данным Минэнергоугля, Украина за последние месяцы потеряла около 12 млн тонн угля из-за военных действий на Донбассе.