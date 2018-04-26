Украина в прошлом месяце резко увеличила потребление угля

По сравнению с февралем потребление угля в марте увеличилось на 9,1%.

Украина в марте 2018 года увеличила потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 41,3% - до 4,041 миллиона тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Также сообщается, что по сравнению с февралем прошлого года потребление угля в марте выросло на 9,1%.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократилось на 15,5% - до 3,7 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.