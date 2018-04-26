Сумы получили международный сертификат на систему энергетического менеджмента в бюджетной сфере

Сумы является единственным областным центром в Украине, который получил сертификат соответствия системы энергетического менеджмента в бюджетной сфере требованиям стандарта.

Город Сумы получил международный сертификат ISO 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента» на систему энергетического менеджмента в бюджетной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, международный сертификат 25 апреля во время сессии горсовета Сумскому городскому голове Александру Лысенко вручил представитель немецкой компании TÜV SÜD с представительством в Украине Павел Петрик.

По информации пресс-службы мэрии, сейчас Суммы является единственным областным центром в Украине, который получил сертификат соответствия системы энергетического менеджмента в бюджетной сфере требованиям стандарта.

Внешний аудит и сертификация системы энергоменеджмента в г. Суммы согласно международному стандарту ISO 50001:2011 проведена при содействии Проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине».

Согласно сообщению, в январе городской департамент финансов, экономики и инвестиций, управления образования и науки горсовета и образовательные учреждения демонстрировали аудиторам немецкой компании TÜV SÜD с представительством в Украине систему организации управления энергетическими ресурсами на уровне исполнительных органов, отрасли и непосредственно зданий учреждений дошкольного (№№21, 23, 33) и общего среднего образования (№№2, 5, 9, 23, 29, 30).

Аудиторы проверяли соответствие системы энергетического менеджмента города требованиям и рекомендациям международного стандарта ISO 50001:2011, внедрение городской энергетической политики, осуществление поставленных целей и задач, разработку и реализацию плана действий по сокращению использования энергии с учетом законодательных требований, наличие соответствующих документов, компетентность, информированность участников аудита.

Международный стандарт основывается на методологии постоянного улучшения «Планируй-Внедряй-Проверяй-Действуй» (цикл Деминга), что позволяет внедрять энергетический менеджмент в ежедневную деятельность учреждения, предприятия или организации.

«Данный сертификат является визитной карточкой города и создает благоприятный имидж социально-культурной сферы города как среди горожан, так и для потенциальных инвесторов», – отмечает пресс-служба Сумского горсовета.