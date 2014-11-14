В Польше снова заявляют о недопоставках газа "Газпромом"

Компания, которая является крупнейшим покупателем российского газа в Польше и одной из крупнейшей среди 28-ми стран Европейского Союза, впервые сообщила о снижении поставок топлива из РФ 10 сентября текущего года.

Из-за сокращения газовых поставок из РФ в сентябре Польша на 2 дня прекращала реверс газа в Украину.

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"PGNiG SA, как и ранее, на пунктах входа на восточной границе не получает полное количество газа, которое заказывает в соответствии с действующим контрактом", - сообщила пресс-служба, которая публикует отчеты о поставках каждые две недели.

Польская компания, которая в сентябре информировала о том, то недопоставки составляли от 20 до 45% заказываемого топлива, теперь не уточняет, насколько меньше газа поставляет "Газпром".

PGNiG отметил, что компенсирует недопоставки за счет других источников, и его потребители не почувствовали в связи с этой ситуацией никаких проблем.

"Спрос на газ за последние две недели упал до 38 млн кубометров газа в сутки. Баланс обеспечивается за счет импорта, внутренней добычи и газа из хранилищ", - сообщила пресс-служба.

По ее данным, запасы топлива в хранилищах с начала месяца снизились на около 100 млн кубометров - до 2,6 млрд кубометров газа.

Справка УНИАН. Польша является одной из трех стран Европейского Союза, через которую Украина может прокачивать газ, но обладает наименьшими техническими возможностями по реверсу – максимум 4 млн кубометров в сутки, в то время как через Словакию и Венгрию за сутки можно прокачивать примерно 27 млн и 17 млн кубометров соответственно.

В прошлом месяце Венгрия объявила о прекращении транзита газа в Украину, объяснив это необходимостью удовлетворить внутренние потребности в топливе, но ряд экспертов усмотрели в этом давление России.

В начале сентябре Financial Times писала, что "Газпром" специально поставляет в Европу меньше газа, чтобы заблокировать реверсные поставки в Украину.