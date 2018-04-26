Украина благодаря ЦХОЯТ получит ядерную независимость от России – Порошенко

По словам президента, Украина была единственной в мире страной с развитой атомной энергетикой, но при этом не имела собственного хранилища.

Украина благодаря строительству Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, которое будет принимать топливо только от украинских атомных станций, получит ядерную независимость от России, куда сегодня отправляется отработавшее украинское топливо.

Читайте также32 года после катастрофы: хроники Чернобыля (видео)

Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции, посвященной Чернобыльской трагедии.

"С полноценным стартом строительства хранилища наша страна получит еще одну, ядерную, независимость от России", - сказал президент.

По его словам, за 26 лет независимости Украина, как мощное государство с ядерной энергетикой, была единственной в мире страной, которая не имела собственного хранилища для отработавшего ядерного топлива.

"Кому-то это было выгодно, чтобы мы постоянно были на игле у Москвы. Сегодня захотим – примем, завтра захотим – не примем. Захотим выставить тарифы (на прием топлива – УНИАН), которые раздевают украинцев, – пожалуйста", - прокомментировал Порошенко полную зависимость от России в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом.

Также, президент добавил, что за услуги по приему топлива Украина каждый год платила и платит по 200 миллионов долларов.

"Заполнение хранилища до проектного уровня займет около 50 лет", - сообщил глава государства.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2017 года Госатомрегулирования выдала компании "Энергоатом" лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища. Строительство стартовало 9 ноября прошлого года.

Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.