Взрослые зарплаты: "Нафтогаз" в 2017 году выплатил своим руководителям 200 миллионов гривень

В частности, шесть членов правления и девять директоров направлений получили 179,5 миллиона гривень зарплаты и премий.

Руководство и члены наблюдательного совета государственного "Нафтогаза Украины" получили 204 миллиона гривень трудовых выплат по итогам 2017 года.

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Такие данные содержатся в годовой отчетности, обнародованной на сайте "Нафтогаза".

В частности, шесть членов правления и девять директоров направлений получили 179,5 миллиона гривень заработной платы и премий. Для сравнения, годом ранее (в 2016-м) четыре члена правления и шесть директоров заработали 86,6 миллиона гривень.

Члены наблюдательного совета получили 24,5 миллиона гривень вознаграждения и возмещения расходов. Годом ранее выплаты составили 20,07 миллиона гривень.

Ранее сообщалось, что в 2017 году "Нафтогаз" стал почти таким же прибыльным, как "Газпром", улучшив свой финрезультат на 48% (+12,8 миллиарда гривень) - до 39,3 миллиарда гривень по сравнению с 2016 годом.