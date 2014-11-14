Россия готовится к возможным ограничениям на экспорт газа и нефти

Об этом сообщил в интервью российской службе Би-би-си министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

Он также признал, что снижение цен на энергоносители может серьезно отразиться на рядовых гражданах и компаниях. При этом, по его мнению, российский бюджет серьезно не пострадает, так как снижение цен балансируется курсом рубля.

"Я верю в людей и в житейскую мудрость. Я не думаю, что санкции против России ужесточатся, но мы предусмотрели такую возможность в некоторых наших прогнозах. Мы прорабатываем сценарий возможного ограничения экспорта российского газа и нефти", - сказал Улюкаев.

Читайте такжеМеждународное энергетическое агентство ожидает снижения цен на нефть и в 2015 годуТакже он подчеркнул, что падение цен на нефть беспокоит российские власти.

"Дело не только в величине, дело в волатильности. Волатильность влияет на все планы инвесторов. Одно дело, если вы думаете, что у вас доходы будут исчисляться из суммы 100 долларов за баррель, другое - 80 долларов. Многие инвестиционные проекты в этой ситуации не могут начинать реализовываться, потому что неясны перспективы", - пояснил министр.