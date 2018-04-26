Арку над разрушенным энергоблоком ЧАЭС введут в эксплуатацию в декабре - Порошенко

Также в этом году будут введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры по обращению с радиоактивными отходами.

Компании-подрядчики, которые построили и установили в проектное положение новый безопасный конфайнмент (арку) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, планируют в декабре этого года ввести его в эксплуатацию.

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Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции, посвященной Чернобыльской трагедии.

"В этом году завершится один из важных этапов преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. На декабрь запланировано введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента, установленного или, как говорят, "надвинутого", ранее", - сказал Порошенко, добавив, что сегодня завершаются работы по монтажу оборудования и систем, проводятся пусконаладочные работы.

Президент отметил, что он не подгоняет ввод в эксплуатацию этого объекта, поскольку "качество и безопасность является наиболее важными критериями".

Также Порошенко сообщил, что в этом году должны запустить в промышленную эксплуатацию комплекс по обращения с твердыми радиоактивными отходами и завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Кроме того, в конце года планируется начать "горячие" испытания хранилища, которое будет принимать отработавшее ядерное топливо ЧАЭС.

"Я только что проэкзаменовал состояние готовности. Мне доложили, что на сегодняшний день это 98%", - прокомментировал президент готовность хранилища.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2016 года строительная компания Novarka, построившая арку, завершила процесс ее установки над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Стоимость строительства арки составила 1,5 миллиарда евро. Эти деньги были собраны в рамках международного фонда под руководством ЕБРР. Срок эксплуатации этого объекта составляет 100 лет. Высота арки - 110 м.

По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, арка снизила уровень гамма-излучения вокруг станции, по сравнению с периодом до ее установления в проектное положение, в 10 раз.