Меркель и Трамп обсудят "Северный поток-2", над которым нависла реальная угроза

Над реализацией "Северного потока-2", в который уже вложили много миллиардов евро "Газпром" и его европейские коммерческие партнеры, нависла вполне реальная угроза.

В пятницу, 27 апреля, канцлера ФРГ Ангелу Меркель в 11:35 по вашингтонскому времени встретит на крыльце Белого дома американский президент Дональд Трамп.

Меркель распишется в книге почетных гостей. Никакой торжественной церемонии или праздничного банкета, как во время недавнего приезда в Белый дом президента Франции Эммануэля Макрона, в честь Меркель не предвидится. В отличие от французского, ее визит не государственный, а сугубо рабочий, передает DW.

20 минут на переговоры с Трампом глазу на глаз, полтора часа на обед в расширенном составе, полчаса на пресс-конференцию, а в 14:05 - уже возвращаться.

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Одна из важных для Берлина тем визита Меркель в Вашингтон - "Северный поток-2". Причем, если судить по тому, сколько внимания советники канцлера уделили ей на брифинге, над реализацией этого проекта, в который уже вложили много миллиардов евро "Газпром" и его европейские коммерческие партнеры, нависла вполне реальная угроза. Если "Газпром" окажется в американском списке санкций, то на планах удвоения мощности североевропейского газопровода по дну Балтийского моря можно будет поставить крест.

Меркель, дали понять ее советники, попытается убедить американского президента в том, что зависимость Германии от российского газа вообще не столь велика, как думают в Вашингтоне, и никакой возможности шантажировать Берлин угрозой перекрыть вентиль у Кремля нет. "Доля российских газовых молекул в общем потреблении этого топлива в Германии не 60 процентов, как кто-то заверяет, а только 37", - говорили на брифинге журналистам.

37 процентов - тоже немало, а с "Северным потоком-2" станет еще больше. Но даже если Россия прекратит поставки, доказывали эксперты из ведомства федерального канцлера, никакой катастрофы не будет.

Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" невыгодно, как минимум, десяти странам Центральной и Восточной Европы.