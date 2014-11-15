Порошенко ввел в действие решение СНБО об энергетической безопасности и проведении отопительного сезона

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 года ”О состоянии обеспечения энергетической безопасности государства и неотложных мерах по устойчивому проведения отопительного сезона 2014/15 года”.

Соответствующий указ главы государства № 876/2014 опубликован на президентском сайте.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров безотлагательно: обеспечить использование природного газа отечественной добычи, в том числе добытого субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в соответствии с договорами о совместной деятельности, исключительно для удовлетворения потребностей населения и жилищно-коммунального хозяйства в период отопительного сезона 2014/15 года; принять меры по обеспечению расчетов всеми категориями потребителей за природный газ и тепловую энергию, для производства которой полностью или частично используется природный газ, поставляемый гарантированным поставщиком природного газа, исключительно через текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с гарантированным поставщиком природного газа; принять меры по оптимизации цены импортируемого угля антрацитовой группы для нужд теплоэлектроцентралей и тепловых электростанций (далее - ТЭЦ и ТЭС) с учетом цен, сложившихся на международном рынке; проработать вопрос о введении лицензирования экспорта угля и целесообразности расторжения договоров концессии (аренды) объектов топливно-энергетического комплекса в сфере добычи каменного угля.

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Правительству поручено принять меры по защите экономических интересов государства при ответственном хранении технологической нефти, переданной на такое хранение публичным акционерным обществом ”Укртранснафта”; проработать вопрос об улучшении состояния расчетов за энергоносители всеми категориями потребителей, в том числе путем введения с 1 декабря 2014 года системы предоплаты за потребление энергоносителей, об обеспечении взыскания задолженности с ТЭЦ и ТЭС за потребленные ими электрическую энергию и природный газ и прекращении поставок энергоносителей предприятиям, признанным в установленном порядке банкротами; принять в установленном порядке меры по укреплению кадрового состава руководства Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Министерству энергетики и угольной промышленности Украины поручено проработать в недельный срок, с целью уменьшения использования природного газа и мазута отечественными ТЭЦ и ТЭС, вопросы импорта (в случае экономической целесообразности) электрической энергии из Российской Федерации для ее поставки потребителям.

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Минэнерго поручено принять в месячный срок меры по недопущению возникновения аварийных ситуаций в объединенной энергетической системе Украины, прежде всего, обеспечить потребности ТЭЦ и ТЭС в угле и резервных видах топлива для устойчивого проведения отопительного сезона 2014/15 года; принять в установленном порядке меры по укреплению кадрового состава предприятий топливно-энергетического комплекса.