Завершен первый этап строительства ЦХОЯТ

На сегодня компания продолжает строить железную дорогу, по которой будет доставляться ядерное топливо.

Компания "Укрбудмонтаж", которая входит в состав корпорации "Укрбуд", завершила первый этап строительства Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, компания уже построила ограду, пропускные пункты, служебную автодорогу, канализационные и дренажные системы, водные резервуары, систему освещения и электроснабжения.

По информации пресс-службы, "Укрбудмонтаж" продолжает строительство 6 километров железной дороги, которая соединит хранилище с существующей железнодорожной инфраструктурой в зоне отчуждения. Выполненные работы позволят перейти к основному этапу – строительству административных зданий и площадки, на которой будут размещены контейнеры с отработавшим ядерным топливом.

Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) будет вмещать отработавшее топливо с трех украинских АЭС. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства контейнеров, в которых будет находиться топливо, – американская компания Holtec International. Функция эксплуатации хранилища возложена на госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – компанию-оператор АЭС и крупнейший производитель электроэнергии в Украине.