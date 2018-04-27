«Киевэнерго» завершает первый этап передачи коммунального имущества в «Киевтеплоэнерго»

В компании заявляют, что полностью готовы к передаче соответствующих энергоактивов на баланс КП «Киевтеплоэнерго».

«Киевэнерго» завершает первый этап передачи коммунального имущества и перевода персонала в КП «Киевтеплоэнерго». Об этом сообщается на сайте компании.

"Предприятие направляет все ресурсы на то, чтобы второй этап этого процесса – передача теплоэлектроцентралей (ТЭЦ-5, ТЭЦ-6) и мусоросжигательного завода «Энергия» – прошел с сохранением бесперебойности технологического процесса и максимально комфортно для киевлян", - говорится в сообщении.

В компании заявляют, что полностью готовы к передаче соответствующих энергоактивов на баланс КП «Киевтеплоэнерго».

"Впрочем, в связи с отсутствием соответствующих лицензий и тарифов КП «Киевтеплоэнерго» временно не может принять генерирующие мощности и завод «Энергия» в управление", - подчеркнули в компании.

"В связи с этим 24 апреля Киевский городской совет принял решение о продлении договора с ПАО «Киевэнерго» в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода «Энергия» до 31 июля 2018 года. Кроме того, для корректного закрытия расчетов с клиентами за потребленное тепло и горячую воду был продлен срок управления теплосетями и котельными до 1 мая 2018 года. ПАО «Киевэнерго», осознавая сложность ситуации и значение столичных теплоэлектроцентралей в государственной энергосистеме, прилагает все усилия для обеспечения нормального функционирования этих объектов на переходном этапе. Наша помощь городу и коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» в управлении энергетическим комплексом Киева обеспечивает стабильность энергоснабжения потребителей столицы", - заявили в Киевэнерго.

Также в компании отмечают, что в то же время управление муниципальным теплоэнергетическим блоком столичного энергокомплекса в указанный период требует существенных финансовых затрат. 1 июня заканчивается действие положения Кабмина о ценах на газ для производства тепловой и электрической энергии, в связи с чем ПАО «Киевэнерго» будет вынуждено покупать топливо без определенного источника его финансирования и компенсации многомиллионных убытков от деятельности, связанной с управлением столичных генерирующих мощностей.

"ПАО «Киевэнерго» является публичным акционерным обществом, менеджмент которого несет ответственность перед акционерами за финансовые результаты работы предприятия. В связи с этим предприятие надеется, что городская власть найдет компромиссное решение в поиске источников компенсации убытков компании", - говорится в сообщении.

Также в компании напоминают, что в связи с переводом тепловых сетей и котельных столицы в управление КП «Киевтеплоэнерго» с 1 мая консультации клиентов по вопросам горячего водоснабжения и отопления предоставляют 10 Центров коммунального сервиса (ЦКС) и контакт-центр 247-40-40.