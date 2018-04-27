Литва вручила Беларуси ноту из-за инцидента на АЭС

Постоянные инциденты на строящейся всего в 50 км от Вильнюса станции вызывают сомнения в ее безопасности, говорит литовская сторона.

МИД Литвы вручил белорусскому послу Александру Королю ноту с просьбой как можно скорее предоставить детальную информацию об инциденте 17 февраля на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Об этом пишет Delfi.lt.

"Об инциденте, который произошел два месяца назад, компетентные институты и общественность Литвы не были проинформированы", - отмечает МИД.

В ноте содержится просьба тщательно проверить причины пожара и немедленно предоставить детальную информацию про этот инцидент и действия, которые были проведены.

То, что инцидент имел место, подтвердила пресс-служба БелАЭС. Она указывает, что инцидент был связан с электроснабжением башенного крана.

"Произошло короткое замыкание на временном силовом кабеле, который обеспечивает электроснабжение башенного крана. В результате короткого замыкания произошло повреждение изоляции указанного кабеля без последующего горения. Это событие было расследовано генеральным подрядчиком и заказчиком с участием МЧС в установленном порядке", - говорится в пресс-релизе БелАЭС.

Вместе с тем белорусский антиядерный активист Николай Уласевич распространил сообщение о том, что 17 февраля в системе аварийной защиты реактора на строящейся АЭС в Островце было крупное возгорание, в результате которого полностью выгорела электрощитовая.

Постоянные инциденты на строящейся всего в 50 км от Вильнюса станции вызывают сомнения в ее безопасности, говорит литовская сторона.

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МИД утверждает, что в 2016 году на БелАЭС произошло шесть известных Литве инцидентов, которые вызывают серьезные сомнения относительно качества работ проекта и предполагаемого воздействия на окружающую среду.

Едва ли не самый серьезный из них произошел, когда с шестиметровой высоты обрушился корпус первого реактора АЭС. Сразу после инцидента на станции утверждали, что корпус не был поврежден, однако впоследствии он был заменен другим. При транспортировке его из России на одной из железнодорожных станций Беларуси была задета опора ЛЭП - во время этого инцидента корпус реактора якобы поврежден не был.

На БелАЭС будут установлены два российских реактора типа ВВЭР. Загрузить ядерное топливо в первый реактор планируется в феврале 2019 года. Подключить станцию к сетям планируется в середине 2019 года, затем его мощность будет увеличиваться. Запуск второго реактора планируется в 2020 году. Проект финансирует правительство России, а реализует его российская государственная корпорация ядерной энергетики "Росатом".

Напомним, Сейм Литвы принял закон, согласно которому атомную электростанцию Беларуси, которая строится в Островецком районе страны, признано угрозой национальной безопасности Литовской Республики.