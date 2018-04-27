Оккупанты хотят перенести сроки запуска скандальных ТЭС в Крыму

Напомним, ввод первых блоков ТЭС планировался не позднее 19 мая.

Минэнерго России направило в правительство предложения по переносу сроков ввода в эксплуатацию энергоблоков Севастопольской и Симферопольской ТЭС в оккупированном Крыму.

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Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, передает "Коммерсант".

В конце марта господин Черезов сообщал, что в правительстве обсуждают возможность переноса запуска станций. По его словам, ввод вторых блоков может быть перенесен из-за проволочек с получением разрешительных документов и неготовности инфраструктуры. При этом сообщалось, что ввод первых блоков состоится по графику — не позднее 19 мая.

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2017 года Россия доставила в аннексированный Крым четыре газовые турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование производства немецкого концерна Siemens.

Комментируя это событие, в Siemens заявили, что имеют доказательства, что все четыре турбины, которые поставлялись для осуществления проекта на юге России, вместо этого они незаконно попали в Крым.

Позже Германия потребовала от ЕС введения новых санкций из-за ситуации с турбинами Siemens, которые незаконно попали в оккупированный Крым.

В январе Арбитражный суд Москвы отказал в иске Siemens по поставке газовых турбин в оккупированный Крым. Суд счел, что истец не доказал обман.