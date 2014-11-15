Премьер Словакии пообещал выполнить обязательства относительно реверса газа

Об этом глава государства сказал во время встречи с премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо в рамках рабочего визита в Братиславу, сообщает президентская пресс-служба.

Президент поздравил главу правительства Словакии и весь словацкий народ с 25-летием Бархатной революции.

Порошенко обсудил с Фицо актуальные вопросы двустороннего экономического сотрудничества, высоко оценил выполнение словацкой стороной обязательств относительно реверсных поставок газа в Украину.

Премьер-министр Словакии отметил, что несмотря на то, что поставки газа из России сократилось на 50%, словацкая сторона будет выполнять все свои обязательства перед Украиной по реверсу газа.

Стороны договорились о расширении рамок взаимодействия между странами. В частности, каждое министерство в Словакии получит задание взаимодействовать с украинскими министерствами по реализации реформ на пути евроинтеграции Украины. Порошенко и Фицо договорились о налаживании регулярного канала связи.

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«Словакия солидарна с Украиной и придерживаться общей позиции с ЕС», - заверил словацкий премьер-министр.

Президент Украины заявил: «Солидарность с Украиной - это вопрос ценностей и безопасности, ведь украинские солдаты сегодня защищают не только Украину, но и Словакию, Германию, Эстонию и всю Европу».