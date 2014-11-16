Порошенко: Словакия подтвердила договоренности о поставках газа в Украину

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции со словацким коллегой Андреем Киска в Братиславе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы получили четкие гарантии, что вопрос реверса и обеспечения Украины европейским газом будут четко выполняться словацкими партнерами», - сказал Порошенко и отметил, что такая договоренность была достигнута сегодня во время переговоров.

Порошенко поблагодарил словацкого президента за обеспечение поставок.

«Мы благодарим Словакию за то, что в тяжелые времена она обеспечила реверсные поставки газа», - сказал он.

Президент сообщил, что для обеспечения надежности реверсных поставок стороны договорились о создании рабочей группы, которая отработает систему интерконнекторов.

Читайте такжеСловакия ратифицировала соглашение Украины с ЕСПо его словам, речь идет о расширении сотрудничества и создания хаба с привлечением Словакии, Польши и Венгрии, который позволит сделать газовый вопрос не средством давления, а рыночным механизмом. Глава государства подчеркнул, что Евросоюз должен активно участвовать в этих процессах, ведь речь идет об энергетической безопасности всей Европы.

Президент Украины также отметил, что вопросы евробезопасности были главными во время сегодняшних переговоров и выразил благодарность своему словацкому коллеге за слова поддержки, который сказал, что украинские солдаты сейчас воюют не только за Украину, но и за Европу, за европейские ценности и безопасность.

"Главное, что мы чувствуем со стороны ЕС единство и солидарность с Украиной. Мы благодарны вам за все, господин президент", - подчеркнул Порошенко.

Андрей Киска в свою очередь заверил, что Словакия и дальше будет поддерживать Украину, стоит и будет стоять на позиции поддержки международных традиций и права в вопросе суверенитета и территориальной целостности нашего государства, признании ее права самой решать свой путь.

«Это - не дипломатическая фраза, это - принципиально важный подход не только для Украины», - подчеркнул президент Словацкой Республики.

«Наша помощь в том, чтобы мы в Европе едины, и Россия должна слышать наш общий голос. Я хочу, чтобы Украина всегда видела в нас друга, который протянет руку помощи», - добавил Киска.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с предложением о более тесном сотрудничестве с Украиной, в частности, проводить совместные правительственные заседания.