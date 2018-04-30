По данным «Нафтогаза», запуск газопровода «Турецкий поток» лишит Украину ежегодных доходов от транзита газа в размере 0,5 млрд долл.

Российский газовый монополист «Газпром» заявил о завершении строительства первой нитки «Турецкого потока».

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Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по расчетам экспертов запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток», который строится Россией в обход территории Украины по дну Черного моря, может лишить нашу страну объемов транзитного газа в размере почти 18%.

В госкомпании-операторе газотранспортной системы «Укртрансгаз» УНИАН сообщили, что в 2017 году для нужд Турции через территорию Украины прокачано 16,6 млрд куб. м газа, что равно 17,9% от общего показателя транзита за прошлый год.

По данным НАК «Нафтогаз Украины», запуск газопровода «Турецкий поток» лишит Украину ежегодных доходов от транзита газа в размере 0,5 млрд долл.

В начале декабря 2017 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» уже построил приблизительно половину первой нитки «Турецкого потока».

Справка УНИАН. «Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка «Турецкого потока» началось 7 мая 2017 года. По данным «Газпрома», обе нитки газопровода планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.