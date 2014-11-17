Обвал на рынке нефти продолжился

На мировых торгах в понедельник, 17 ноября, цены на нефть снижаются на фоне начавшейся в Японии рецессии и прогнозах Международного энергетического агентства, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,51 до $78,90 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,38 до $75,44 за баррель.

ВВП Японии неожиданно сократился на 1,6% в третьем квартале из-за слабых потребления и экспорта.

Читайте такжеЭкономика продолжает страдать от геополитического давления, считают в G20"Это очередной удар по цене нефти, очередной отрицательный фактор. Тенденция к снижению сохранится, пока не произойдет что-то, что сменит ее. Таким событием может стать совещание ОПЕК", - считает управляющий рисками на нефтяном рынке Mitsubishi Corp в Токио Тони Нунан.

Страны ОПЕК обсудят уровень добычи на совещании на будущей неделе, 27 ноября. Министр нефтяной промышленности Ирана сказал в воскресенье, что некоторые участники картеля ищут оправдания своему нежеланию снизить добычу для стабилизации рынка.

Международное энергетическое агентство (IEA) в ежемесячном докладе сообщило, что не ожидает высоких цен на нефть в ближайшие годы, учитывая замедление экономического роста Китая и рост добычи сланцевой нефти в США.