Суд Амстердама 19 ноября может вынести решение по иску "Юкоса" к "Роснефти"

Решение Окружного суда Амстердама по иску Yukos International UK BV к "Роснефти" и другим соответчикам, не связанными с российской компанией, о возмещении убытков (до 333 млн долларов плюс проценты с 7 февраля 2011 года и расходы) ожидается 19 ноября 2014 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы "Роснефти".

В ходе этого разбирательства Yukos International заявила об ущербе, якобы причиненном тем, что суд Амстердама в 2008 году вынес приказ о замораживании активов, что, по мнению истца, ограничило его способность инвестировать "определенные средства по своему усмотрению". Летом 2012 года состоялось первое судебное заседание по этому делу.

Осенью 2012 года "Роснефть" подала отзыв на иск. В нем приводятся различные основания защиты, в том числе, что суд якобы надлежащим образом вынес приказ о замораживании активов, и Yukos International якобы не понесла никаких убытков вследствие размещения своих средств на процентном счете, выбранном ею.

Читайте такжеИнвесторы ЮКОСа хотят конфисковать имущество России в Германии и Штатах - СМИYukos International подала ответное заявление зимой 2013 года. Слушания по этому заявлению состоялись в январе 2014 года, Yukos Int. было предоставлено разрешение внести изменения в свои исковые требования. В результате компания предъявила исковые требования к "Роснефти" также на основании коллективной ответственности. Российская компания представила свой ответ на это новое исковое требование.