«Нафтогаз» требует через суд от четырех энергокомпаний возврата 812 млн грн

Об этом говорится в постановлениях судов, которые имеет в своем распоряжении УНИАН.

Согласно документам, «Нафтогаз» 12 ноября 2014 года подал шесть исков в хозяйственные суды Днепропетровской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей к госпредприятию «Криворожская теплоцентраль», «Харьковская ТЭЦ-5», «Винницагортеплоэнерго» и Одесская ТЭЦ.

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Согласно постановлениям хозсуда Днепропетровской области, «Нафтогаз» требует от «Криворожской теплоцентрали» возврата 322 млн грн.

Как говорится в постановлении хозсуда Харьковской области, «Нафтогаз» требует от одной из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей – Харьковской ТЭЦ-5 возврата 295,7 млн грн.

От «Винницагортеплоэнерго», согласно постановлению суда Винницкой области, «Нафтогаз» требует возврата 61,9 млн грн, а от Одесской ТЭЦ, как указано в материалах хозсуда Одесской области, - 133,1 млн грн.

По данным НАК «Нафтогаз Украины», по состоянию на 12 ноября 2014 года задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ составляла 12,5 млрд грн.

Ранее УНИАН сообщал, что «Нафтогаз» обвиняет «Киевэнерго» в нежелании платить долги за газ.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.