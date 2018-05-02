Суд ЕС отклонил иск Украины по газопроводу OPAL - немецкой ветви "Северного потока"

Также суд отклонил иск польского партнера «Нафтогаза» - компании PGNiG.

Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и польской нефтегазовой компании PGNiG, в которых компании обжаловали решение Еврокомиссии о предоставлении российскому газовому монополисту «Газпрома» расширенного доступа к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из «Северного потока» на рынки Центральной Европы.

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Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Общий суд ЕС 9 марта 2018 года отклонил по причинам неприемлемости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года. Суд пришел к выводу, что, кроме прочего, решение ЕК по освобождению газопровода OPAL от действия некоторых норм Третьего энергопакета не было окончательным, а подлежало имплементации на национальном уровне, и потому не подлежит оспариванию в этом суде», - сообщили в госхолдинге.

В пресс-службе отметили, что окончательное решение по вопросу расширенного доступа «Газпрома» к европейскому газопроводу OPAL принималось энергетическим регулятором Германии.

«Так же был отклонён и иск PGNiG», - отметили в пресс-службе, добавив, что по вопросу доступа «Газпрома» к OPAL есть еще отдельный иск Польши к Еврокомиссии, но по этому делу еще нет решения.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2017 года «Нафтогаз» подал иск в Общий суд Европейского суда справедливости, в котором заявил о необходимости отменить решение Еврокомиссии о расширенном доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL. Согласно позиции госхолдинга, принятие данного решения ЕК без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по ряду международных договоров.

«Нафтогаз» аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий Комиссии. Кроме того, оно противоречило Директиве ЕС 2009/73 и не способствовало усилению конкуренции, создавало угрозы безопасности снабжения Украины и других восточноевропейских стран.

По данным «Нафтогаза», решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года о предоставлении «Газпрому» дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности «Северного потока» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 млн долл. в год и падению объемов транзита через украинскую ГТС.

Также решение ЕК было обжаловано в суде Европейского Союза польской компанией PGNiG.

Справка УНИАН. Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 млрд кубометров газа в год.