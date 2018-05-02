Украина в 3 раза увеличила импорт газа из Словакии

Уже несколько месяцев подряд словацкий коридор остается основным направлением импорта газа.

Украина с 30 на 1 мая увеличила импорт природного газа из Словакии в 3 раза – до 30,85 млн куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Словакии - компании Eustream.

Согласно данным компании, заявка на импорт газа из Словакии на 30 апреля составляла 10 млн куб. м, а на 1 мая (а также и 2 мая) – 30,85 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила импорт газа на 56,9% - до 1,8 млрд куб. м. Наибольшие объемы газа (1,3 млрд куб. м) были импортированы по Словацкому газотранспортному коридору.