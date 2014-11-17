Венгрия и Словакия к 2015 году объединят газопроводы для реверсных поставок Украине

Венгрия и Словакия к началу 2015 года построят систему сообщения газовых коммуникаций, что даст дополнительную возможность для реверсных поставок газа Украине. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА "Новости".

Читайте такжеПорошенко ввел в действие решение СНБО об энергетической безопасности и проведении отопительного сезона"Я сообщил своим коллегам, что система коммуникаций между газопроводными линиями Словакии и Венгрии будет готова до начала следующего года, что даст нам дополнительную возможность поставлять газ Украине, если это будет необходимо", — сказал Сийярто журналистам после дискуссии по Украине на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, Украина получила гарантии того, что словацкой стороной будет обеспечена поставка реверсного газа. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции со словацким коллегой Андреем Киска в Братиславе 16 ноября.

Словацкое направление может полностью диверсифицировать российские поставки газа в Украину. В октябре наша страна импортировала через Словакию 809 млн кубометров газа. Поставки через словацкую территорию выросли на 4%.

В среднем ежесуточные поставки через Словакию составляли 26,1 млн кубометров при максимальных технических возможностях в 27 млн кубометров.