«Нафтогаз» назначил нового и. о. главы «Укртрансгаза»

Временно исполняющим обязанности президента «Укртрансгаза» назначен вице-президент компании Андрей Хоменко.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» назначила временно исполняющим обязанности президента госкомпании «Укртрансгаз», являющейся оператором газотранспортной системы Украины, вице-президента компании Андрея Хоменко.

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Согласно сообщению «Укртрансгаза» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение было принято 27 апреля.

Хоменко назначен президентом компании вместо Мирослава Химко. Срок его полномочий - до 1 декабря 2018 года.

Отмечается, что ранее он занимал должности генерального директора госпредприятия «Заря»-«Машпроект» (2008-2011 гг.); советника в дирекции представительства акционерного общества группы «Энергетический стандарт» бизнесмена Константина Григоришина (2011-2013 гг.); генерального директора в дирекции «Энерджи Стернард Индастриз» (2013-2015 гг.); советника генерального директора «Сумское машиностроительного научно-производственное объединение (2015-2017 гг.); с декабря 2017 - члена правления, вице-президента «Укртрансгаза» по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и капитального строительства.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2017 года национальный госхолдинг «Нафтогаз Украины» утвердил назначение на пост президента «Укртрансгаза» технического директора, члена правления польской компании PGNiG Technologie S.A. Павла Юзефа Станчака.

20 сентября прошлого года глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Служба безопасности Украины заблокировала назначение Станчака на должность главы правления «Укртрансгаза». Это было обусловлено ограничениями доступа иностранцев к документам, которые содержат государственную тайну. После этого «Нафтогаз» перевел Станчака с должности президента «Укртрансгаза» на пост вице-президента этой компании.

Мирослав Химко исполнял обязанности главы «Уктрансгаза» после увольнения президента «Укртрансгаза» Игоря Прокопива, который занимал должность главы компании с августа 2014 года. Этой отставке предшествовало заявление Коболева о подозрительных сделках в «Укртрансгазе» за 2016 год на сумму 1,5 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».