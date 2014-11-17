Украина в октябре сократила потребление газа на 27%, угля - почти на 35%

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, потребление угля, острый дефицит которого страна испытывает с момента начала военных действий на Донбассе, в октябре 2014 года сократилось по сравнению с октябрем 2013 года на 34,5% - до 4,081 млн тонн.

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Напомним, в августе УНИАН сообщал, что Украина сократила потребление газа на треть.

Также сообщалось, что Кабинет министров в условиях значительного дефицита российского газа в июле текущего года поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

Остановка 80% шахт на Донбассе привела к тому, что Украина впервые за длительный период начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

По данным Минэнергоугля, Украина за последние месяцы потеряла около 12 млн тонн угля из-за военных действий на Донбассе.