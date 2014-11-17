Украина в октябре сократила потребление газа на 27%, угля - почти на 35%
Украина, которая с июня 2014 года отключена «Газпромом» от поставок российского газа, в октябре 2014 года сократила его потребление по сравнению с октябрем 2013 года на 27,2% - до 2,756 млрд кубометров.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным ведомства, потребление угля, острый дефицит которого страна испытывает с момента начала военных действий на Донбассе, в октябре 2014 года сократилось по сравнению с октябрем 2013 года на 34,5% - до 4,081 млн тонн.
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Напомним, в августе УНИАН сообщал, что Украина сократила потребление газа на треть.
Также сообщалось, что Кабинет министров в условиях значительного дефицита российского газа в июле текущего года поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.
Остановка 80% шахт на Донбассе привела к тому, что Украина впервые за длительный период начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.
По данным Минэнергоугля, Украина за последние месяцы потеряла около 12 млн тонн угля из-за военных действий на Донбассе.