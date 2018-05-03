На Приднепровской ТЭС произошла авария: в воздух поднялся черный дым

Пострадавших в результате аварийной ситуации нет.

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, остановил Приднепровскую ТЭС (г. Днепр) из-за повреждения трубы на поверхности нагрева котла энергоблока №7, сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеДТЭК Ахметова хочет перевести на газовый уголь еще два блока Приднепровской ТЭС

«Сегодня около 8 утра жители Днепра могли наблюдать кратковременный выброс черного дыма из трубы ДТЭК Приднепровской ТЭС. Причина – повреждение трубы на поверхности нагрева котла энергоблока №7, что привело к необходимости аварийного останова блока. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

«В результате аварийной ситуации станция временно остановлена», - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, в настоящее время на станции проводятся восстановительные работы. Отмечается, что мощность Приднепровской ТЭС в энергосистеме компенсирует энергоблок №4 ДТЭК Запорожской ТЭС.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

Приднепровская ТЭС расположена в пределах г. Днепр и обеспечивает электрической энергией Днепропетровскую область, а областной центр еще и тепловой энергией. Станция введена в эксплуатацию в декабре 1954 года. Ее оборудование представлено 4 блоками мощностью 150 МВт каждый, 3 блоками по 285 МВт и одним блоком мощностью 310 МВт. Установленная мощность Приднепровской ТЭС – 1765 МВт, тепловая – 845 Гкал/час.