«Нафтогаз» уплатил в госбюджет 43 миллиарда

Поступления от предприятий группы составили около 19,3% совокупного дохода госбюджета за 4 месяца 2018 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-апреле 2018 года уплатила в государственный бюджет около 43 млрд грн налогов, сообщает пресс-служба компании.

Читайте такжеВзрослые зарплаты: "Нафтогаз" в 2017 году выплатил своим руководителям 200 миллионов гривень

«По оперативным данным, за четыре месяца группа «Нафтогаз» заплатила в государственный бюджет около 43 млрд грн налогов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что поступления от предприятий группы составили около 19,3% совокупного дохода государственного бюджета за отчетный период.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» в 2017 году уплатил в госбюджет более 100 млрд грн налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 млрд грн

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.