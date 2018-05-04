Украина сократила импорт газа в 2 раза

Наибольшие объемы голубого топлива были импортированы из Словакии.

Украина в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила импорт природного газа в 2,2 раза - до 2,2 млрд куб. м.

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Об этом сообщает пресс-служба госкомпании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

«За январь-апрель текущего года поступления природного газа из стран ЕС составили 2,2 млрд куб. м, что на 2,6 млрд куб. м, или на 54,2%, меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года», - сообщили в компании.

По информации «Укртрансгаза», наибольшие объемы газа были импортированы по Словацкому газотранспортному коридору - 1,4 млрд куб. м, а также из Польши и Венгрии - 0,3 и 0,5 млрд куб. м соответственно.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 млрд долл.