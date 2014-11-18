Следующий кризис Россия с помощью газа разыграет на Балканах - СМИ

Следующий кризис с участием Москвы разыграется на Балканах, считает заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге Андреас Шоккенхофф, пишет DW.

"Стоит опасаться, что Россия будет использовать поставки энергоносителей в Сербию как мощный инструмент для шантажа", - заявил политик в интервью газете Rheinische Post, опубликованном во вторник, 18 ноября.

Читайте такжеРоссия из-за долгов сократила Сербии подачу газа почти на третьПо словам Шоккенхоффа, он, однако, убежден, что правительство в Белграде будет придерживаться курса Европейского Союза. Этого, по мнению эксперта, хочет большинство народа Сербии. Западнобалканские страны хорошо понимают, "что Россия намерена лишь использовать их против ЕС, но не может предложить им никакой долговременной перспективы на будущее: ни в политике, ни в экономике", отметил Шоккенхофф.

Политик, который до января 2014 года занимал пост уполномоченного по германо-российскому сотрудничеству в правительстве ФРГ, также довольно резко высказался по поводу развития событий в Украине. Европе грозит не новая холодная война, считает Шокенхофф. По его мнению, в Старом Свете уже идет самая настоящая война. "А как иначе это назвать, когда одна страна вторгается на территорию другого суверенного государства с танками, тяжелой артиллерией и большим количеством лишь слегка закамуфлированных военных колонн", - заявил Шоккенхофф.