Цены на нефть опустились ниже отметки $79 за баррель

На мировых торгах во вторник, 18 ноября, цены на нефть Brent опустились ниже $79 за баррель и могут еще больше обвалиться на фоне неопределенности, снизит или нет ОПЕК квоту на добычу на встрече картеля 27 ноября, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,39 до $78,92 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,39 до $75,25 за баррель.

Венесуэла накануне призвала к укреплению сотрудничества как в рамках картеля, так и со странами-производителями, в него не входящими, в том числе с Россией, что дало новый толчок спорам о том, как ОПЕК отреагирует на заседании 27 ноября на почти 33-процентное снижение цен на нефть, начиная с конца июня.

Читайте такжеВ преддверии заседания ОПЕК в странах картеля заговорили о сокращении добычи нефтиПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что в "очень скором времени" планируется проведение глобального экстренного саммита стран-производителей для обсуждения вопроса цен на нефть, а российская Роснефть сообщила, что ее глава Игорь Сечин отправится в Вену 25 ноября, за два дня до совещания ОПЕК.

"Мы не можем игнорировать комментарии Венесуэлы и России. Но самый важный фактор - это какие шаги предпримет ОПЕК и, в особенности, Саудовская Аравия", - считает менеджер по продажам на рынках сырья Newedge Japan Кен Хасегава.