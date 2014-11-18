Норвегию могут допустить к управлению украинской ГТС

Кабмин также готов оформить это предложение специальным законом, заявил в ходе работы украинско-норвежского делового форума премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Инвестиции должны расти. Мы приветствуем норвежский бизнес в Украине. Мы готовы предложить специальные условия для норвежских инвесторов для инвестирования в ГТС. Мы готовы предложить специальный законодательный акт (об условиях инвестирования - УНИАН)», - сказал глава правительства. – Мы ждем, что норвежские компании энергосектора будут выступать инвесторами в Украину».

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По словам Яценюка, энергетика является движущей силой украинской экономики, и в этом смысле сотрудничество Украины с Норвегией является крайне важным, а подписанный в октябре договор между НАК «Нафтогаз Украины» и норвежской компанией Statoil –это вклад в сотрудничество двух стран и содействие энергетической безопасности Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко разрешил сдать украинскую ГТС в аренду иностранным компаниям.

Также сообщалось, что в середине августа Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины, предполагающий привлечение европейских и американских инвесторов к управлению украинской ГТС. Как ожидается, конкурс на привлечение инвесторов будет прозрачным, а требованием к его участникам станет представление всей информации о структуре собственности и всех бенефициаров. Кроме того, компания, которая выиграет конкурс, будет обязана каждые 5 лет отчитываться перед парламентом Украины о проделанной работе.

Также, по закону, ГТС и газовые хранилища останутся на 100% в государственной собственности. При этом операторская компания, которой и будут управлять инвесторы, будет контролироваться исключительно государством – 51% ее акций будет принадлежать государству, 49% - ЕС или США.

В конце октября премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины как можно скорее представить условия публичного конкурса на привлечение инвесторов к управлению украинской газотранспортной сетью, как это было предусмотрено законом.