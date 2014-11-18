Продан хочет договориться с Норвегией о поставках 8 млрд куб. м газа в год

Об этом сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

"8 млрд - это максимальная цель, к которой мы стремимся. Это может быть (поставки газа в указанных объемах - УНИАН) при условии наличия договоренностей и возможностей. Это по году", - отметил Продан. "Возможности такие есть. 30 млн кубометров мы можем получать в сутки", - сказал он.

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При этом министр отказался назвать объем газа, который поставляется из Норвегии в Украину в рамках уже подписанного в октябре договора между НАК "Нафтогаз Украины" и норвежской компанией Statoil.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивал, что Кабинет министров Украины предлагает норвежским инвесторам специальные условия инвестирования в проекты развития украинской газотранспортной системы в рамках выполнения норм закона о привлечении европейских инвесторов к развитию ГТС, и готов оформить это предложение специальным законом.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Украина подписала договор с норвежской нефтегазодобывающей компанией Statoil на поставки природного газа и с 1 октября начала получать его через газопроводы Словакии. Подписанное соглашение расширило количество поставщиков газа в Украину.

Объемы поставок и цена топлива не разглашается, поскольку эта информация является коммерческой тайной. Однако, по информации «Нафтогаза», цена топлива составляет порядка 300 - 350 долларов за тысячу кубометров.

Первой компанией, которая начала поставлять газ Украине из Евросоюза, стала немецкая RWE Supply&Trading, c которой украинский "Нафтогаз" подписал контракт о поставках до 10 млрд кубометров газа в год еще в конце 2012 года. Кроме того, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

Украина в сентябре импортировала со стороны Европы 986 млн куб. м природного газа. Весь объем импортированного топлива в сентябре поставлялся в Украину со стороны Словакии (779 млн куб. м газа), Польши (117 млн куб. м) и Венгрии (90 млн куб. м).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

Statoil ASA - норвежская государственная нефтяная компания. Основана в 1972 году по решению норвежского парламента (стортинга) как частная государственная компания. В 2002 году компания была преобразована в публичную и частично приватизирована, получив листинг на фондовых биржах.