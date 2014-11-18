Украина сможет продать 49% акций ГТС западным инвесторам не раньше 2017 года

Украина сможет продать 49% акций компании-оператора своей газотранспортной системы западным инвесторам к 2017 году, сказал журналистам генеральный директор инвестиционной компании AYA Capital, директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Этот процесс (привлечение западных инвесторов - УНИАН) надо выстроить, структурировать. Это не так просто на самом деле. Конечно, можно кому-то подарить или украсть – это быстро. А сделать нормальный процесс – это долго. Это наша работа. Мы небольшие относительно компании продаем по полтора года. ГТС – надо всем готовиться, что это будет год подготовки, а потом еще год-полтора сам процесс», - сказал Витренко.

По его словам, на сегодняшний день уже есть заинтересованные в инвестировании в украинскую газотранспортную систему западные компании.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк 18 ноября заявил, что Кабинет министров Украины предлагает норвежским инвесторам специальные условия инвестирования в проекты развития украинской газотранспортной системы в рамках выполнения норм закона о привлечении европейских инвесторов к развитию ГТС, и готов оформить это предложение специальным законом.

Читайте такжеЕБРР может выделить «Укртрансгазу» 200 млн евро кредита на модернизацию участка ГТСВ середине августа Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины, предполагающий привлечение европейских и американских инвесторов к управлению украинской ГТС. Как ожидается, конкурс на привлечение инвесторов будет прозрачным, а требованием к его участникам станет представление всей информации о структуре собственности и всех бенефициаров. Кроме того, компания, которая выиграет конкурс, будет обязана каждые 5 лет отчитываться перед парламентом Украины о проделанной работе.

Также, по закону, ГТС и газовые хранилища останутся на 100% в государственной собственности. При этом операторская компания, которой и будут управлять инвесторы, будет контролироваться исключительно государством – 51% ее акций будет принадлежать государству, 49% - ЕС или США.

В конце октября премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины как можно скорее представить условия публичного конкурса на привлечение инвесторов к управлению украинской газотранспортной сетью, как это было предусмотрено законом.