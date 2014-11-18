В "Нафтогазе" говорят, что европейский газ для Украины гораздо дешевле российского

Об этом сказал в комментарии УНИАН директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Он (газ из Европы – УНИАН) должен дорожать, но у нас он дешевеет. Во-первых, мы повышаем внутреннюю эффективность. Во-вторых, есть благоприятный фактор – это изменение курса доллара и евро. Плюс, из позитива решения с Россией, то, что напряжение спало на европейских рынках, что будет какой-то кризис этой зимой. Соответственно, премия за риск, которая была на европейских рынках, ее практически нет», - сказал Витренко.

На вопрос корреспондента УНИАН, насколько же дешевле европейский газ российского «голубого топлива», Витренко ответил: «Гораздо дешевле».

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При этом представитель «Нафтогаза» не исключил, что в этом году компании придется закупать газ у «Газпрома», но при условии крайней необходимости и ограниченными объемами.

Также Витренко выразил надежду, что с 1 января 2015 года возобновятся поставки газа из Венгрии со значительным увеличением суточных объемов прокачки. Увеличение объемов должно произойти из-за открытия Словакией нового маршрута поставок газа в Венгрию, который позволит поставлять около 20 млн кубометров «голубого топлива» на венгерский рынок.

«Поскольку из Венгрии у нас есть 16 млн кубометров в сутки, но узким горлышком был вход из Австрии в Венгрию, соответственно, теперь за счет того, что есть этот интерконнектор (из Словакии – УНИАН), то нет этого узкого горлышка, поэтому есть больше шансов, что у нас будет газ из Венгрии», - сказал Витренко.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Юрия Продана, Украина к 1 декабря может осуществить предоплату «Газпрому» для закупки до 1,5 млрд кубометров «голубого топлива» до конца года.

Украина перестала получать российский газ с середины июня текущего года из-за неопределенности условий поставки, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов за топливо. В результате достигнутых в конце октября договоренностей и согласно подписанному в Брюсселе протоколу, Украина сможет возобновить поставки российского газа с любой даты и в любых объемах при условии погашения долга общим объемом 3,1 млрд долл., из которых 1,45 млрд долл. Украина уже погасила, и по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года. Ранее используемый «Газпромом» принцип «бери или плати» не применяется. Цена российского газа для Украины в первом квартале 2015 года - 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставки российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском весной текущего года.