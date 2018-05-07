Цена импортного газа для Украины впервые за три года превысила 300 долларов

11:52, 07 мая 2018
Энергетика
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В апреле средняя цена импортного газа составляла 310 долл. / фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Стоит отметить, что средняя цена импортного топлива в апреле впервые с мая 2015 года превысила отметку в 300 долл.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 апреля 2018 года, которая составляет 8099,8 грн, или 309,9 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в марте 2018 года составила 275 долл. за 1 тыс. куб. м.

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