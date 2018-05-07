Заполнены на 26%: Украина продолжает закачивать газ в хранилища

Запасы газа в ПХГ за неделю увеличились на 4,3% - до 8,2 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 28 апреля по 5 мая выросли на 4,3%, или на 340 млн куб. м, до 8,207 млрд куб. м с 7,867 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, 5 мая в хранилища было закачано 49,54 млн куб. м газа.

Отмечается, что на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 26%.

Как сообщал УНИАН, с 13 апреля 2018 года «Укртрансгаз» прекратил отбор газа их хранилищ. С этого числа ПХГ начали наполняться в режиме 19-28 млн куб. м в сутки.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м газа.