Россия не сможет поднять цены на нефть, снизив ее добычу

Россия планирует поддерживать текущий уровень добычи нефти в ближайшие три года, несмотря на снижение мировых цен на сырье, сказал журналистам во вторник начальник департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков, пишет Reuters.

"Пока компании не говорили Минэнерго о своих планах сокращать добычу, если цены на нефть будут в пределах $85-90 за баррель", - сказал он.

Однако если падение мировых цен продолжится, РФ может снизить производство, но только при условии соответствующих договоренностей с другими добывающими странами.

"Если так и дальше будет продолжаться (низкая цена), то можно было бы договориться с другими странами и сократить добычу, но это при условии договора, потому что если РФ одна это сделает, то на цены это вряд ли повлияет", - сказал он.

Читайте такжеМеждународное энергетическое агентство ожидает снижения цен на нефть и в 2015 годуФьючерсные контракты на североморский эталонный сорт нефти Brent подешевели с середины июня более чем на 30 процентов до $79,4 за баррель, примерно на столько же обесценился и российский сорт Urals.

Россия увеличила посуточное производство нефти в 2013 году на 1,4 процента относительно 2012 года, достигнув нового постсоветского рекорда - 523,276 миллиона тонн, свидетельствует статистика Минэнерго. Добыча нефти в РФ за январь-октябрь 2014 года выросла на 0,7 процента к соответствующему периоду прошлого года - до 437,9 миллиона тонн.